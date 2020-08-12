Правительство обновило условия о временных ограничениях пересечения КПВВ с оккупированным Крымом

Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста

Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста

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Кабинет министров Украины внес изменения в свое распоряжение № 979, теперь обязательства по самоизоляции в течение 14 дней прекращается автоматически после окончания срока самоизоляции, или в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен после выезда с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции, передает RegioNews.

Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа”, - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обязательная самоизоляция не применяется к абитуриентам и лицам, которые зачислены на обучение в учреждения образования, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя, с целью поступления, подачи документов, и тому подобное.

Отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в правительстве назвали причины, по которым можно пересечь границу с Крымом.