На Луганщине выявили схрон вражеских боеприпасов

Кроме того, в Рубежном разоблачили местного жителя, который продавал тротил

Кроме того, в Рубежном разоблачили местного жителя, который продавал тротил

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Найденный арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка. По оперативной информации, схрон в 2014 году обустроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Кроме того, в Рубежном СБУ разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила.

В рамках контроля за совершением преступления, оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части "товара". Правоохранители задержали фигуранта во время очередной реализации тротила и получения денег.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, 17 июля на Луганщине СБУ задержала одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" 2014 года