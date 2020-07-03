Сводка ООС: оккупанты обстреливали ВСУ из гранатометов и минометов

С начала суток противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов

С начала суток противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов

Фото из октрытых источников

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 12 раз, обстреливая позиции украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что наиболее яростно противник действовал на рассвете. Обстрелы со стороны оккупантов зафиксировали вблизи Новотошковского, Пивденного, Зализного, Шумив, Орехового и Хутора Вольного.

Также в начале суток из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали позиции ВСУ около Водяного и Авдеевки.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом. От произошедшего пожара загорелось и соседское здание. На подступах к Каменке и Старогнатовке оккупанты применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на рассвете противник открыл огонь по населенному пункту Зайцево. Погибла женщина.

Потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 3 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 3 липня 2020 р.

Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военный.