ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО

"За" проголосовали 310 народных депутатов

"За" проголосовали 310 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Верховная рада Украины приняла законопроект №3734 президента Владимира Зеленского, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления во все украинские заведения высшего образования.

Документ за основу и в целом поддержали 310 парламентариев, передает RegioNews.

Законопроект вносит изменения в закон "О высшем образовании". Предусматривается возможность поступления во все заведения высшего образования по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для поступающих, местом жительства которых является временно оккупированная территория и населенные пункты на линии соприкосновения.

Перед этим в Раде возник спор из-за принятия законопроекта в целом. Поскольку председатель ВРУ Дмитрий Разумков предлагал сразу голосовать за законопроект за основу и в целом, чтобы дети смогли использовать квоту на вступление во время этой вступительной кампании.

Однако фракция "Европейская солидарность" выступала против его принятия, поскольку считает, что документ нужно доработать и просила о квотах для поступления не только для детей с ОРДЛО, но и для детей бойцов АТО/ООС.

В результате спора за документ сначала проголосовали в первом чтении, председатель ВРУ дал минуту для выступления "ЕС", после чего законопроект приняли во втором чтении.

Так, за соответствующий законопроект №3734 в первом чтении проголосовало минимально необходимое количество голосов - 226, во втором чтении и в целом - 310.

Напомним, Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий.

Из-за карантина и смещенных сроков ВНО, вступительная кампания в Украине в этом году начнется 1 августа.