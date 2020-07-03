На Харьковщине местные жители продавали боевикам "ДНР" дипломы украинских вузов

Боевики использовали поддельные дипломы для продвижения по службе

Боевики использовали поддельные дипломы для продвижения по службе

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу жителей Харьковского и Киевского регионов, которые изготавливали поддельные дипломы украинских вузов и продавали их боевикам "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий", - говорится в сообщении.

Организаторы "схемы" разработали специальные сайты, где клиенты делали заказы. Оплачивали товар через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы.

Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов в зависимости от уровня вуза", - сообщили правоохранители.

Следователи СБУ задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов "ДНР".

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что к руководителям мэрии Украинки в Обуховском районе Киевской области с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины.