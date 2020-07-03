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Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз нарушили "тишину"
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03 июля 2020, 08:19 4

Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз нарушили "тишину"

03 июля 2020, 08:19 4
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Ранен один украинский военнослужащий
Ранен один украинский военнослужащий
Фото: из открытых источников
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українською мовою

За минувшие сутки оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военный. С начала текущих суток боевики провели уже 7 обстрелов позиций Объединенных сил.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Хутора Вольного, Пивденного, Авдеевки, Каменки и Водяного. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Оккупанты вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток потерь среди подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Вчера украинским военным удалось ранить одного российского наемника.

Как сообщается, сегодня российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцевое. В результате минометного ведения огня погибла местная жительница.

Напомним, сутками ранее на фронте ранили одного военного, зафиксировано 5 обстрелов.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы ранение
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