Зведення ООС: окупанти обстрілювали ВСУ з гранатометів і мінометів
3 липня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 12 разів, обстрілюючи позиції українських військових із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Відзначається, що найбільш люто противник діяв на світанку. Обстріли з боку окупантів зафіксували поблизу Новотошківського, Південного, Залізного, Шумів, Оріхового і Хутора Вільний.
Також на початку доби з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції ВСУ близько Водяного та Авдіївки.
Під час обстрілу Авдіївки одна з мін зруйнувала дачний будинок. Від пожежі, що сталася, зайнялася і сусідська будівля. На підступах до Кам'янки і Старогнатовке окупанти застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети", - сказано в повідомленні.
Крім того, на світанку противник відкрив вогонь по населеному пункту Зайцево. Загинула жінка.
Втрат у лавах Об'єднаних сил в результаті обстрілу немає.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил станом на 17.00 3 липня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 3 липня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу ворожих поранений один український військовий.