Зведення ООС: окупанти обстрілювали ВСУ з гранатометів і мінометів

З початку доби противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів

З початку доби противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Відзначається, що найбільш люто противник діяв на світанку. Обстріли з боку окупантів зафіксували поблизу Новотошківського, Південного, Залізного, Шумів, Оріхового і Хутора Вільний.

Також на початку доби з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції ВСУ близько Водяного та Авдіївки.

Під час обстрілу Авдіївки одна з мін зруйнувала дачний будинок. Від пожежі, що сталася, зайнялася і сусідська будівля. На підступах до Кам'янки і Старогнатовке окупанти застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети", - сказано в повідомленні.

Крім того, на світанку противник відкрив вогонь по населеному пункту Зайцево. Загинула жінка.

Втрат у лавах Об'єднаних сил в результаті обстрілу немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил станом на 17.00 3 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 3 липня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу ворожих поранений один український військовий.