В течение суток на Донбассе зафиксовно 13 обстрелов - штаб

За минувшие сутки украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили

1 мая интенсивность обстрелов в зоне проведения ООС не стихала, российские войска и их наемники обстреливали позиции украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник трижды обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и снайперского оружия неподалеку Богдановки. У Водяного и Тарамчука враг применял гранатометы и пулеметы.

Защитников Каменки и Старогнатовки оккупанты обстреляли из гранатометов, а по позициям Объединенных сил вблизи Крымского использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Южного враг выпустил 6 мин 120-го калибра, а у Новотошковского применял 7 мин калибра 82 мм.

По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются. По данным разведки, за минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая противник продолжает нарушать режим тишины, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов позиций украинских военных.