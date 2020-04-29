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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 15:40 11

На Донбассе погиб 30-летний боец ВСУ: фото

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29 апреля 2020, 15:40 11
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28 апреля во время обстрела российскими военными позиций ВСУ в районе проведения боевых действий в Луганской области погиб военный ВСУ 30-летний Алексей Лисин
Фото: Pixabay
28 апреля во время обстрела российскими военными позиций ВСУ в районе проведения боевых действий в Луганской области погиб военный ВСУ 30-летний Алексей Лисин

О потере сообщили на Facebook-странице 93 ОМБр "Холодный Яр”, передают RegioNews.

Солдат Алексей Лисин находился на боевом посту, когда противник начал обстрел. Погиб от поражения осколком снаряда.

Алексей Лисин родился 30 марта 1990 года в селе Горькое Гуляйпольского района Запорожской области. До службы в ВСУ работал дальнобойщиком в городе Днепр. В ряды 93 ОМБр присоединился в 2019 году, участвовал в обороне Авдеевской промзоны.

У погибшего бойца остались невеста Лилия, дочь от первого брака 12-летняя Лида, младший брат Николай и бабушка. Родители Лисина погибли во время пожара. Тогда же мужчина потерял и свой дом.

Напомним, что на протяжении минувших суток в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, интенсивность огня резко возросла. Одного украинского бойца ранили.

Как сообщали RegioNews ранее, 23 апреля в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный 33-летний Андрей Алешин.


Донбасс Луганская область ООС ВСУ погибшие боевики
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