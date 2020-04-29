На Донбассе погиб 30-летний боец ВСУ: фото
О потере сообщили на Facebook-странице 93 ОМБр "Холодный Яр”, передают RegioNews.
Солдат Алексей Лисин находился на боевом посту, когда противник начал обстрел. Погиб от поражения осколком снаряда.
Алексей Лисин родился 30 марта 1990 года в селе Горькое Гуляйпольского района Запорожской области. До службы в ВСУ работал дальнобойщиком в городе Днепр. В ряды 93 ОМБр присоединился в 2019 году, участвовал в обороне Авдеевской промзоны.
У погибшего бойца остались невеста Лилия, дочь от первого брака 12-летняя Лида, младший брат Николай и бабушка. Родители Лисина погибли во время пожара. Тогда же мужчина потерял и свой дом.
Напомним, что на протяжении минувших суток в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, интенсивность огня резко возросла. Одного украинского бойца ранили.
Как сообщали RegioNews ранее, 23 апреля в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный 33-летний Андрей Алешин.
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