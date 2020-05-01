В зоне ООС интенсивность вражеских обстрелов резко возросла, двое военных ранены

По состоянию на утро 1 мая противник продолжает нарушать режим тишины

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По состоянию на утро 1 мая противник продолжает нарушать режим тишины

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Павлополя противник совершил обстрел наших позиций с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и пулеметов.

Поселок Пески был обстрелян с 82 мм минометов и пулеметов, а защитников Каменки обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

У населенных пунктов Авдеевка и Тарамчук противник применял гранатометы различных систем, а неподалеку Красногоровки зафиксировано использование вражеского станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Новотошковского российские наемники трижды вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, а поздно вечером использовали 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды по Ореховом враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.

У Хутора Вольного противник выпустил 64 мины 82-го калибра по нашим опорных пунктах, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и пулеметов. Окрестности Новгородского оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел.

По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

По состоянию на утро 1 мая вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано 15 обстрелов, позиции Вооруженных сил Украины обстреливала артиллерия и снайперы.