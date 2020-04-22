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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 13:51 8

В "ЛНР” мужчину бросили за решетку на 12 лет за "шпионаж”

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22 апреля 2020, 13:51 8
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На временно оккупированной российскими войсками территории Луганской области боевики упрятали за решетку на 12 лет горожанина, которого обвинили в сотрудничестве с СБУ
Фото:depositphotos
На временно оккупированной российскими войсками территории Луганской области боевики упрятали за решетку на 12 лет горожанина, которого обвинили в сотрудничестве с СБУ

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в подконтрольных сепаратистам СМИ.

В места лишения свободы попал житель Алчевска. Подконтрольный РФ суд обвинил мужчину в том, что он сотрудничал с СБУ. Якобы, три года, начиная с апреля 2016, по заданию силовиков собирал информацию, которая могла "навредить республике”.

По надуманным обвинениям украинца приговорили к 12 годам лишения свободы. Его имя и фамилию боевики не разглашают.

Как передавали RegioNews, трое мужчин, которых 16 апреля должны были обменять на украинских пленников и возвратить на временно оккупированную территорию Луганской области, отказались возвращаться в так называемую "ЛНР”.


Донбасс ЛНР Луганская область боевики
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