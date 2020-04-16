Обмен пленными: кто отказался возвращаться к оккупантам
Информация об этом появилась в Telegram-канале Klymenko Time, сообщают RegioNews.
Трое мужчин в процессе обмена пленными между Украиной и пророссийскими боевиками отказались возвращаться в самопровозглашенную "ЛНР”.
Это 26-летний Дмитрий Бижко, 27-летний Ярослав Бойко и 35-летний Дмитрий Офлидис. Кроме того, еще один человек отказался возвращаться в "ЛНР" во время проверки, которая была проведена в рамках видеоконференции, этот человек подтвердил свой отказ от участия в обмене.
Все пленные, которые сегодня во время обмена вернулись на подконтрольную Украине территорию, 14 дней будут находиться на обсервации. В течение этого времени они не смогут видеться с родными. К таким мерам прибегли, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции. Ее вспышки также фиксируются в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что утром 16 апреля президент Зеленский заявил, что начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в рамках которого в Украину вернулись 20 граждан нашего государства, которые удерживались в плену ОРДЛО.
Как писали RegioNews ранее, на сайте ОПУ опубликовали поименный список освобожденных из плена пророссийских террористов. на Донбассе.
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