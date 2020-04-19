Вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали причину

Всплеск заболеваемости на коронавирус в Украине, который пришелся на 12-18 апреля, связан с религиозными праздниками

Всплеск заболеваемости на коронавирус в Украине, который пришелся на 12-18 апреля, связан с религиозными праздниками

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают RegioNews.

"Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения", - сказал Степанов.

Министр подкрепил свой тезис теми фактами, что рост проявлений заболевания медики наблюдали на 4 и 5 день после того, как люди инфицировались.

Добавил, что повлиять на увеличение числа больных атипичной пневмонией могло существенное увеличение количества тестирований.

Напомним, что отправление церковных служб во время эпидемии коронавируса опасно не только большим скоплением людей в закрытом и ограниченном по площади помещении. Во время религиозных ритуалов верующие целуют иконы, крест и Библию. Такой тесный контакт - благоприятная среда для того, чтобы заразиться острыми респираторными заболеваниями, подхватить туберкулез или инфицироваться COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, несмотря на запрет собираться в Пасхальную ночь толпой для освящения пищи, верующие Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области нарушили предписания и в ночь на 19 апреля пошли на церковную службу.