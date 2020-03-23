Ситуация на Донбассе: оккупанты три раза нарушили режим "тишины"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
неподалеку Водяного – из 82-мм минометов – 5 мин;
вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, подразделения ОС применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ.
С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.
Напомним, с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены.
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