На Донбассе боевики обстреляли военный автомобиль: ранены двое воинов ОС
23 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, возле населенного пункта Шумы
23 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, возле населенного пункта Шумы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное.
В ООС также отметили, что подразделения, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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