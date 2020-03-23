На Донбассе боевики обстреляли военный автомобиль: ранены двое воинов ОС

23 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, возле населенного пункта Шумы

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23 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, возле населенного пункта Шумы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное.

В ООС также отметили, что подразделения, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.