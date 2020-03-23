Боевики два дня не пускали ОБСЕ в "ДНР"
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в отчете ОБСЕ от 22 марта.
Так, утром 21 марта на блокпосту вблизи оккупированной Оленевки невооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю ОБСЕ на 2 автомобилях проезд, объяснив это "распоряжениями от руководства вооруженных формирований".
В то же утро на блокпосту у Верхнешироковского вооруженный боевик запретил другому патрулю проезд, объяснив это тем, что "пункт пропуска закрыт".
Утром 22 марта на том же блокпосту западнее Верхнешироковского вооруженный боевик снова запретил еще одному патрулю проезд в неподконтрольные правительству районы, по его утверждениям, из-за "карантина".
"Из-за этих недопусков свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения была ограниченной и патрули СММ не смогли добраться до неподконтрольных правительству районов Донецкой области, что помешало выполнению ее мандата по всей стране", - отметили в ОБСЕ.
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