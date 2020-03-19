В Донецкой области врачи стабилизировали состояние больного коронавирусом
Врачам удалось стабилизировать состояние жителя Мариуполя, который заболел COVID-19
Врачам удалось стабилизировать состояние жителя Мариуполя, который заболел COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.
Сейчас он находится в изолированной боксированной палате под постоянным наблюдением медиков.
"Состояние больного приближается к удовлетворительному. Врачи имеют все необходимое для преодоления болезни. Мы делаем все необходимое для того, чтобы болезнь не распространялась дальше", - сообщили в ОГА.
Отметим, это единственный официально зафиксированный случай заболевания коронавирусом в Донецкой области.
Напомним, о случае заболевания коронавирусом в Донецкой области стало известно 18 марта. Всего в Украине по состоянию на 19 марта коронавирусом заболели 18 человек.
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