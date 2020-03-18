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18 марта 2020, 22:42 28

В Украине еще два новых случая коронавируса в Донецкой и Киевской областях

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18 марта 2020, 22:42 28
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В Украине по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19
Фото: Shutterstock
В Украине по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19

Об этом информирует Минздрав Украины, пишет RegioNews.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

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