В Украине еще два новых случая коронавируса в Донецкой и Киевской областях

В Украине по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19

Фото: Shutterstock

В Украине по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19

Об этом информирует Минздрав Украины, пишет RegioNews.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)