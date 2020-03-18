В Украине еще два новых случая коронавируса в Донецкой и Киевской областях
В Украине по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19
В Украине по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19
Об этом информирует Минздрав Украины, пишет RegioNews.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).
Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.
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