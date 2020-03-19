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19 марта 2020, 16:52 10

На Черниговщине подозревают новые случаи заражением COVID-19

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19 марта 2020, 16:52 10
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В Черниговской области еще у троих жителей подозревают смертельно опасный коронавирус - все они контактировали с человеком, в организме которого лабораторные тесты уже подтвердили инфекцию
Фото:depositphotos
В Черниговской области еще у троих жителей подозревают смертельно опасный коронавирус - все они контактировали с человеком, в организме которого лабораторные тесты уже подтвердили инфекцию

Об этом на личной Facebook-странице сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"Выявлено, что трое лиц, которые проживают в Чернигове, Нежине и селе в Черниговском районе, в последнее время контактировали с молодым человеком из Киева, у которого лабораторно подтвержден диагноз коронавирус COVID-19. Сейчас все трое вместе с лицами, с которыми они проживают, находятся в самоизоляции на время инкубационного периода – 14 дней”, - проинформировал председатель ОГА.

Андрей Прокопенко добавил, что в случае выявления симптомов заболевания коронавируса все пострадавшие люди будут госпитализированы в инфекционные отделения больниц по месту жительства.

Как писали RegioNews ранее, в городе Нежин Черниговской области 18 марта женщина впервые заболела COVID-19.


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