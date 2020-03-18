В Черновицкой области заработали карантинные блокпосты
На границах Черновицкой области заработали 5 медико-санитарных карантинных постов.
Об этом в своем обращении рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Граждане передвигаются не только в пределах своего населенного пункта, но и посещают соседние, делая возможным распространение инфекции на большую площадь. Поэтому мы ввели с сегодняшнего дня 5 медико-санитарных блокпостов на границе Черновицкой области: в Вижнице, вблизи Снятина и Залещиков, а также в Атаках и в Новоднестровске", - сообщает губернатор.
По словам Сергея Осачука, такие карантинные посты предоставляют дополнительный медико-санитарный сервис и проводят информационно-просветительскую работу для путешественников.
Кроме того, в области разместили посты в населенных пунктах, которые нуждаются в дополнительном медико-санитарном внимании.
"Чтобы локализовать возможную вспышку, также мы установили медико-санитарные карантинные посты в селах Брусница, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы. Понимаем, что жители этих сел могут быть по-особенному обеспокоены. Однако, никоим образом не идет об ограничении их прав на свободное передвижение. Это больше ограничительные меры. Поскольку в этих населенных пунктах очень много людей, которые вернулись в течение нескольких прошедших недель с европейских стран, где зафиксировано распространение этой вирусной инфекции. Поэтому они должны находиться под нашим тщательным наблюдением. Некоторые из них зачислены в число контактных лиц, у которых обнаружили коронавирус ", - заявил Сергей Осачук.
Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.
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