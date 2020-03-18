Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы з Крымом

Правительство Украины разрешило Государственной пограничной службе самостоятельно принимать решения относительно пересечения украинцами административной границы с аннексированным Крымом в случае гуманитарных причин

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Правительство Украины разрешило Государственной пограничной службе самостоятельно принимать решения относительно пересечения украинцами административной границы с аннексированным Крымом в случае гуманитарных причин

Как передает RegioNews, об этом заявил вице-премьер Алексей Резников на заседании правительства 18 марта.

"У нас существует дискреция предоставления разрешения пограничной службой в случае пересечения государственной границы, но ее нет относительно пересечения административной границы. В связи с консультациями вчера с представителями общественных и правозащитных организации, при пересечении КПВВ с ТОТ АР Крым необходимо иногда принятие решения по гуманитарным причнам пограничной службе, чтобы они могли предоставлять разрешение на пересечение админграницы", - сказал он.

По его словам, Кабмин внес изменения в свое распоряжение об усилении ограничительных мер на админгранице с оккупированным Крымом.

Таким образом, выезд и въезд с ТОТ АР Крым и города Севастополя граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя ГПСУ с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, в аннексированном Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса.