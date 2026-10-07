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07 октября 2026, 22:55

В Днепре продавали инвалидность за 3 тысячи

07 октября 2026, 22:55
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Фото: Госпогранслужба
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Правоохранители разоблачили днепрянина. Он организовал схему по оформлению фиктивной инвалидности

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Злоумышленник предлагал военнообязанным гражданам и действующим военным "решение вопроса" во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии. Он обещал "помощь" с оформлением документов, с которыми можно будет сняться с военного учета.

За свою услугу делец просил 3 тысячи долларов. Правоохранители задержали его после получения денег.

"Сейчас фигуранту доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорят пограничники.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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