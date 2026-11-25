Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 25 ноября русские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались три района. Ранения получил 42-летний мужчина

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

Больше всего от вражеских атак страдал Никопольский район. Россияне били по райцентру, а также Красногригоревской, Мировской, Покровской и Марганецкой общинах.

В результате обстрелов повреждены два многоквартирных дома, частные дома, хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника. Раненый 42-летний мужчина лечится амбулаторно.

Также российские войска атаковали инфраструктуру в Зеленодольском обществе Криворожского района.

В Верхнеднепровской общине Каменского района в результате вражеских ударов изуродована инфраструктура.

Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.