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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Новый так называемый молодежный центр россияне запустили на базе "молодой гвардии единой россии". Это провластная партия РФ. Организация находится под международными санкциями за системное участие в агрессии против Украины.

"Оккупанты обещают "ресурсы для идей", гранты и встречи с "экспертами". На самом же деле под видом самореализации и общения с ровесниками происходит целенаправленная оккупация умов украинской молодежи на ТОТ", - говорят в ЦПИ.

Напомним, ранее активисты рассказали, что на оккупированных территориях кафиры запускают механизм для того, чтобы отбирать детей из семей. Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов.