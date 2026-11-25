В Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе
Авария произошла в селе Старые Петровцы. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 51-летний водитель BMW X5 сбил 17-летнюю девушку. Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.
Правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.
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