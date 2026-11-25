Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 51-летний водитель BMW X5 сбил 17-летнюю девушку. Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.

Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.