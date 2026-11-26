Фото из открытых источников

Известная актриса и ведущая Дарья Трегубова рассказала о том, как ее квартира дважды пострадала от российских атак. Артистка живет на Лукьяновке в Киеве

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

К счастью, в обоих случаях ни Дарьи, ни ее дочери не было дома. По словам актрисы, после первого обстрела взрывной волной выбило только стекло. Уже после второго взрыва погнуло и буквально вырвало из креплений оконные рамы и балконные двери.

Дарья Трегубова также рассказала, что пришлось полностью заменять все конструкции на балконе, потому что туда дважды залетали обломки российских дронов.

Артистка отметила, что она и ее дочь выполняют все правила безопасности: во время воздушных тревог они обязательно спускаются в подвалы или в подземный паркинг.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и ее бывший муж показывали кадры , как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.