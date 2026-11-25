Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить мужа за насилие над бывшей женой. Один из случаев произошел на глазах у детей

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

С февраля прошлого года 37-летний житель села Глинное систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей 31-летней бывшей жены. В частности, он обижал ее, унижал, угрожал и даже избивал.

В марте он ударил бывшую жену горшком для вазона и кулаком по голове, дергал за волосы и ударил спиной о стену. Это произошло на глазах у их детей: 10-летней дочери и 14-летнего сына. Отпустил мужчину женщину только тогда, когда мальчик оттащил его от матери.

Затем он продолжил насилие, а прекратил только тогда, когда услышал, что дочь вызывает полицию.

В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, что житель Малой Виски Кировоградской области приговорен к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство мужчины. Во время конфликта обвиняемый избил потерпевшего, который после этого не мог самостоятельно передвигаться, а затем затащил его в пруд и оставил в воде.