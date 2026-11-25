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После продолжительного подорожания цены на горючее стали падать. В частности, дизтопливо и бензин А-95

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 25 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 85,13 гривны за литр (-0,69);

бензин А-95 – 81,57 гривны за литр (-0,69 гривны);

бензин А-92 – 77,94 гривны за литр (-0,30 гривны);

дизтопливо – 96,97 гривны за литр (-0,58 гривны);

автогаз – 61,88 гривны за литр (-0,10 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.