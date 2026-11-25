Горючее еще дешевле: как обвалились цены на АЗС
После продолжительного подорожания цены на горючее стали падать. В частности, дизтопливо и бензин А-95
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 25 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 85,13 гривны за литр (-0,69);
- бензин А-95 – 81,57 гривны за литр (-0,69 гривны);
- бензин А-92 – 77,94 гривны за литр (-0,30 гривны);
- дизтопливо – 96,97 гривны за литр (-0,58 гривны);
- автогаз – 61,88 гривны за литр (-0,10 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
На оккупированном Запорожье россияне открыли "центр пропаганды" для молодежи
25 ноября 2026, 23:35Россия более 20 раз наносила удары по Днепропетровской области: есть раненый
25 ноября 2026, 23:30На Прикарпатье в автобусе ударили мать погибшего военного
25 ноября 2026, 23:15В Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе
25 ноября 2026, 22:55В Ровенской области мужчина избил бывшую жену на глазах у детей
25 ноября 2026, 22:45Поезд Киев — Львов изменит формат: когда стартуют рейсы Интерсити
25 ноября 2026, 22:40Похищал людей и грабил имущество: на Харьковщине осудили приспешника окупантов
25 ноября 2026, 22:25Поставщики дронов на ВСУ нарушили контракт: штраф более чем на 5 миллионов
25 ноября 2026, 22:15В Николаевской области из-за атаки российских дронов обесточены 85 населенных пунктов
25 ноября 2026, 21:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Все блоги »