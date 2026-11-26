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Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам комика, ему диагностировали онкологию, когда он являлся ребенком. После этого он прошел курс химиотерапии и двух операций. До 2022 года у него тоже была инвалидность.

Онкология не оставила последствий, однако теперь комик стал серьезнее относиться к здоровью.

"Как будто последствий нет, но я постоянно проверяюсь. Был единственный нюанс, что в 2022 году я себя накрутил, что онкология вернулась. Когда я думал, что она вернулась, я очень сильно себя накрутил. Когда потом оказалось, что это не онкология, я очень радовался", - говорит комик.

Напомним, ранее певец MELOVIN рассказывал о своем опыте с диабетом. По его словам, уже долгое время он отказывается от алкоголя. Он отметил, что теперь его здоровье становится лучше.