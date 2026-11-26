Украинский комик признался, как у него диагностировали онкологию
Известный украинский комик Тарас Яремий рассказал о проблемах со здоровьем. Оказалось, что он прошел курс химиотерапии.
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
По словам комика, ему диагностировали онкологию, когда он являлся ребенком. После этого он прошел курс химиотерапии и двух операций. До 2022 года у него тоже была инвалидность.
Онкология не оставила последствий, однако теперь комик стал серьезнее относиться к здоровью.
"Как будто последствий нет, но я постоянно проверяюсь. Был единственный нюанс, что в 2022 году я себя накрутил, что онкология вернулась. Когда я думал, что она вернулась, я очень сильно себя накрутил. Когда потом оказалось, что это не онкология, я очень радовался", - говорит комик.
Напомним, ранее певец MELOVIN рассказывал о своем опыте с диабетом. По его словам, уже долгое время он отказывается от алкоголя. Он отметил, что теперь его здоровье становится лучше.