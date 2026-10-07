У Дніпрі продавали інвалідність за 3 тисячі

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Правоохоронці викрили дніпрянина. Він організував схему з оформлення фіктивної інвалідності

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зловмисник пропонував військовозобов'язаним громадянам та діючим військовим "вирішення питання" під час проходження медико-соціальної експертної комісії. Він обіцяв "допомогу" з оформленням документів, з якими можна буде знятись з військового обліку.

За свою послугу ділок просив 3 тисячі доларів. Правоохоронці затримали його після отримання грошей.

"Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.