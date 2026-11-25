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"Укрзализныця" запускает модернизированный поезд Интерсити №777/778 сообщением Киев - Львов. Он будет курсировать без остановок на промежуточных станциях, а время в пути составит около шести часов

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews .

Новый поезд был создан в партнерстве с Mastercard и ПУМБ. Он обеспечит утреннее сообщение из Львова в Киев и вечернее в обратном направлении.

В частности, из Львова поезд будет отправляться в 6:18 и прибывать в столицу в 12:30. Из Киева отправится в 17:00, а во Львов будет прибывать в 22:58.

Время в пути составит 5 часов 58 минут. Поезд не будет остановок на промежуточных станциях.

Первый рейс запланирован на 4 декабря. Билеты уже поступили в продажу.

В "Укрзализныце" также обратили внимание на обновленный первый класс вагонов, получивший название "Комфорт". Чтобы просмотреть новую схему поезда, пассажирам рекомендуют обновить мобильное приложение перевозчика.

Напомним, что " Укрзализныця " открыла продажу билетов на поезд №123/124 Киев-Холм, который впервые обеспечит международное железнодорожное сообщение для Житомира и Луцка. Первый рейс намечен на 20 ноября.