Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, ссора началась из-за того, что одной из пассажирок водитель отказал в безвозмездном проезде по удостоверению. В разговор вмешалась другая женщина, находившаяся в автобусе. Она ударила собеседницу водителя, отобрала у нее телефон и бросила его через салон. В соцсетях отмечалось, что пассажирка, которая обратилась к водителю по проезду, является матерью погибшего защитника.

"Сообщений о происшествии на линию 102 и заявлений в полицию не поступало. Полицейские зарегистрировали информацию и приступили к проверке, во время которой устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровно произошла потасовка между пассажирами и контролером. Женщину ударили по голове, и ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.