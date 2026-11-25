В Киевской области иномарка сбила женщину
Авария произошла в селе Хотов 24 ноября. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
41-летний водитель Hyundai сбил 59-летнюю местную жительницу. Женщина как раз переходила дорогу в неустановленном месте. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована медиками.
"Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - говорят в полиции.
Напомним, ранее на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами. В результате аварии травмировались два человека.
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