Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

41-летний водитель Hyundai сбил 59-летнюю местную жительницу. Женщина как раз переходила дорогу в неустановленном месте. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована медиками.

"Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами. В результате аварии травмировались два человека.