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В этом году организационный комитет получил 217 заявок от артистов, которые хотели участвовать в Национальном отборе на Евровидении. В частности, это 153 сольные песни и 48 групп

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В логлист вошли следующие участники:

ANKA

EPOLETS

FOLKULAKA

GANNA

HITS' FACTORY

MELOS

MIA RAMARI

POVIN'

SKYLERR

SPOKUSY

STASYA

VLAD DARWIN

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

МЛУШЧИНА

СОЛИДНЫЕ ЛЮДИ

УЛЬЯНА ШУБА

Следует отметить, что не все артисты выступят на Национальном отборе. Теперь их ждет прослушивание, где выберут финалистов. Среди не попавших в шортлист традиционно проведут онлайн-голосование, в котором украинцы выберут последнего финалиста.

Напомним, в прошлом году певица Leléka победила на Национальном отборе по Евровидению. Артистка исполнила песню Ridnym. На Евровидении она заняла девятое место , выведя Украину в топ-10.