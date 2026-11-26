Евровидение-2027: появился логлист участников Нацотбора
В этом году организационный комитет получил 217 заявок от артистов, которые хотели участвовать в Национальном отборе на Евровидении. В частности, это 153 сольные песни и 48 групп
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
В логлист вошли следующие участники:
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ANKA
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EPOLETS
- FOLKULAKA
- GANNA
- HITS' FACTORY
- MELOS
- MIA RAMARI
- POVIN'
- SKYLERR
- SPOKUSY
- STASYA
- VLAD DARWIN
- YAGODY
- YAKAYA
- YARIMA
- МЛУШЧИНА
- СОЛИДНЫЕ ЛЮДИ
- УЛЬЯНА ШУБА
Следует отметить, что не все артисты выступят на Национальном отборе. Теперь их ждет прослушивание, где выберут финалистов. Среди не попавших в шортлист традиционно проведут онлайн-голосование, в котором украинцы выберут последнего финалиста.
Напомним, в прошлом году певица Leléka победила на Национальном отборе по Евровидению. Артистка исполнила песню Ridnym. На Евровидении она заняла девятое место , выведя Украину в топ-10.
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