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05 августа 2026, 22:20

В Ровенской области разоблачили схему с ущербом больницы почти на 13 миллионов

05 августа 2026, 22:20
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Фото: Национальная полиция
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В Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, главврач был в сговоре с главной бухгалтершей. В период с 2022 по 2024 они подписывали и утверждали штатные росписи с заведомо ложными сведениями о размерах должностных окладов работников.

В результате 51 работник насчитали и выплатили лишние заработные платы. Безосновательно вплетен единый социальный вклад. Больницы нанесли ущерб почти на 13 миллионов. Часть денег фигуранты использовали на собственные нужды: снимали наличные деньги и с помощью интернет-банкинга рассчитывались в торговых сетях, магазинах и на АЗС.

"Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства направлены в суд", - говорят в полиции.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

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