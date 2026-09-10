Семеро загиблих, поранені діти: у ОВА показали фото наслідків ударів по Дніпропетровщині
10 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область. На жаль, є загиблі та поранені
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
У Павлограді пошкоджений магазин, торгові павільйони та авто. П'ятеро людей загинули, 67 - отримали поранення. Серед постраждалих: хлопці 13, 14, 15, 17 років, двоє 4-річних дівчаток і одна 11-річна дівчинка.
У Дніпрі пошкоджені підприємства. Двоє людей загинули. П'ятеро людей постраждали. Серед постраждалих - 6-річна дівчинка.
На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені гімназія, адмінбудівля, приватна оселя, авто. Постраждала одна людина.
На Синельниківщині пошкоджений приватний будинок. У Кам’янському районі внаслідок обстрілу сталась пожежа.
Нагадаємо, також 10 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум.