Оккупанты сбросили КАБы на Сумы: ранены 11 человек, среди них – трое детей
В четверг, 10 сентября, российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате атаки пострадали 11 человек, среди которых трое детей: девочки 8 и 17 лет, а также 14-летний парень. Части взрослых и детям медики оказывают помощь в больнице.
Также глава ОВА сообщил, что в результате повторной атаки на ТРЦ в Сумах пострадала женщина. Медпомощь ей оказали на месте.
Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине. Известно о двух погибших и 18 раненых.
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