Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: 8 постраждалих
Упродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в Кривому Розі поранень дістали п’ятеро людей. Пошкоджені багатоповерховий і приватні будинки, а також автомобілі.
На Нікопольщині постраждали троє людей. Рятувальники евакуювали жінку з небезпечної зони та доправили її до лікарні. Внаслідок атак пошкоджені заклад освіти, багатоквартирні та приватний будинки.
На Синельниківщині через ворожі удари виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння.
Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Сумах російський ударний безпілотник влучив по території торговельно-розважального центру. Загинули 21-річні хлопець і дівчина, ще 20 людей постраждали.