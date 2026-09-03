В Харьковской области из-за вражеского удара пострадали 10 человек, среди них двое детей
Утром 3 сентября российские военные нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки разрушен частный дом, возник пожар
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .
За медицинской помощью обратились 10 человек, среди них двое детей 9 и 13 лет. Двое мужчин, 75 и 44 лет, получили телесные повреждения. У других пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс.
Полицейские работают на месте удара, документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления российских военных.
По факту обстрела следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, что в четверг, 3 сентября, около 11:00 российские войска нанесли очередной удар по Днепру .