В Днепре уже 8 пострадавших из-за атаки РФ: один из них в тяжелом состоянии

Фото: Днепропетровская ОВА

В результате российской атаки на Днепр пострадали уже восемь человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, четверо из них находятся в больнице. Состояние одного из пострадавших – тяжелое. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Городской голова Днепра Борис Филатов уточнил, что погиб 27-летний водитель почтовой компании.

"Сегодня РФ снова ударила по Днепру. К сожалению, один человек погиб. Россия убила 27-летнего водителя почтовой компании", – написал он.

По словам Филатова, в результате атаки также повреждены два учебных заведения и некоторые многоэтажки – у них выбило окна. Также повреждена территория городского Зооконтроля.

Напомним, в четверг, 3 сентября, оккупанты атаковали Днепр. Было известно, что в результате вражеского удара по городу один человек погиб, еще пятеро пострадали.