11:48  03 сентября
Упала с перрона: в Винницкой области поезд насмерть переехал женщину
07:56  03 сентября
Два ротвейлера покусали подростков на Ровенщине: владелец предстанет перед судом
01:35  03 сентября
Актриса Елена Светлицкая "разнесла" участниц "Холостяка", которые "боролись" за Цымбалюка
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2026, 14:16

В Днепре уже 8 пострадавших из-за атаки РФ: один из них в тяжелом состоянии

03 сентября 2026, 14:16
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате российской атаки на Днепр пострадали уже восемь человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, четверо из них находятся в больнице. Состояние одного из пострадавших – тяжелое. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Городской голова Днепра Борис Филатов уточнил, что погиб 27-летний водитель почтовой компании.

"Сегодня РФ снова ударила по Днепру. К сожалению, один человек погиб. Россия убила 27-летнего водителя почтовой компании", – написал он.

По словам Филатова, в результате атаки также повреждены два учебных заведения и некоторые многоэтажки – у них выбило окна. Также повреждена территория городского Зооконтроля.

Напомним, в четверг, 3 сентября, оккупанты атаковали Днепр. Было известно, что в результате вражеского удара по городу один человек погиб, еще пятеро пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр война атака пострадавшие больница
РФ бьет по складам: ущерб может достигать десятков миллиардов, больше всего пострадали два региона
03 сентября 2026, 13:41
Армия РФ нанесла ракетный удар по Печенегам на Харьковщине: 10 пострадавших
03 сентября 2026, 12:35
В пяти областях есть обесточивания из-за обстрелов, в Одесской области действуют ограничения – Минэнерго
03 сентября 2026, 10:46
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Херсонской области за 8 тысяч долларов продавали "рейсы для уклонистов"
03 сентября 2026, 14:45
Оспа обезьян в Винницкой области: у мужчины подтвердили инфекцию после поездки в Европу
03 сентября 2026, 14:38
РФ бьет по складам: ущерб может достигать десятков миллиардов, больше всего пострадали два региона
03 сентября 2026, 13:41
Дискредитация ГУР: разведка предупредила о кампании по дезинформации
03 сентября 2026, 13:32
На Полтавщине будут судить мужчину, который целовал и приставал к 9-летней подруге своей дочери
03 сентября 2026, 13:22
Более 20 выстрелов: в Киеве мужчина расстрелял директора клиники репродуктологии
03 сентября 2026, 13:13
Развод в несколько кликов: в "Дії" запустили новую услугу
03 сентября 2026, 12:54
Армия РФ нанесла ракетный удар по Печенегам на Харьковщине: 10 пострадавших
03 сентября 2026, 12:35
СБУ обнародовала видео с заместителем командира РДК: адвокат заявил о давлении и угрозах
03 сентября 2026, 12:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виталий Шабунин
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »