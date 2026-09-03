У Дніпрі росіяни знищили депо "Нової пошти" ракетою - є загиблий

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У Дніпрі росіяни вкотре атакували "Нову пошту". Ракета "Бандероль" влучила по депо та відділенню

Про це повідомила компанія "Нова пошта", передає RegioNews.

На жаль, внаслідок удару загинув працівник "Нової пошти". Компанія перебуває на зв’язку з родиною та надає всю необхідну допомогу.

Також ще п'ятеро працівників компанії отримали осколкові поранення різного студеню тяжкості. Всі отрують необхідну медичну допомогу.

"Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом. Якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, Нова пошта компенсує оголошену цінність", - кажуть в Новій пошті.

Нагадаємо, російські окупанти вже тривалий час атакують український бізнес. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.

Також внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів. На Київщині внаслідок обстрілу знищено склад компанії "Рошен".