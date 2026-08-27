В Киевской области состав компании Рошен уничтожен в результате обстрелов

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В компании Рошен подтвердили уничтожение склада в Киевской области. Это произошло в результате обстрела 27 августа

Об этом сообщили в компании "Рошен", передает RegioNews.

Речь идет о составе "Рошен" в Чубинском. К счастью, никто из работников не пострадал: всех своевременно вывели в укрытие после начала воздушной тревоги. В настоящее время ликвидируют последствия атаки и оценивают ущерб.

"Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров", - говорят в компании.

Напомним, ранее в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники. Также в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.