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02 сентября 2026, 20:35

Россияне атаковали дронами поезд Одесса-Днепр

02 сентября 2026, 20:35
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Фото из открытых источников
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2 сентября российские оккупанты направили дрон на поезд Одесса-Днепр. В Укрзализныце сделали заявление

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский в Facebook, передает RegioNews.

Вражеский беспилотник попал у поезда 53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Команда Укрзализныци эвакуировала пассажиров раньше времени. поэтому в момент попадания удар на себя принял локоматив и вагон прикрытия. К счастью, никто из людей не пострадал.

"...мы больно проживаем каждый момент, когда спасти от вражеских ударов, в частности, сверхбыстрой баллистики, не удается. Моменты же, когда слышишь в трубке "все цели, заранее эвакуированы" и выдыхаешь - наверное, самые счастливые в жизни сейчас. Спасибо всем привлеченным коллегам за четкость".

Напомним, ранее в Одесской области россияне атаковали локомотив пассажирского поезда. Враг направил на поезд реактивный шахед.

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