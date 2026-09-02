Россияне атаковали дронами поезд Одесса-Днепр

Фото из открытых источников

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский в Facebook, передает RegioNews.

Вражеский беспилотник попал у поезда 53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Команда Укрзализныци эвакуировала пассажиров раньше времени. поэтому в момент попадания удар на себя принял локоматив и вагон прикрытия. К счастью, никто из людей не пострадал.

"...мы больно проживаем каждый момент, когда спасти от вражеских ударов, в частности, сверхбыстрой баллистики, не удается. Моменты же, когда слышишь в трубке "все цели, заранее эвакуированы" и выдыхаешь - наверное, самые счастливые в жизни сейчас. Спасибо всем привлеченным коллегам за четкость".

Напомним, ранее в Одесской области россияне атаковали локомотив пассажирского поезда. Враг направил на поезд реактивный шахед.