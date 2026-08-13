Топором по голове: на Днепропетровщине женщина тяжело травмировала сожителя

Фото: Национальная полиция

В Каменском Днепропетровской области полицейские задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном тяжком телесном повреждении сожителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что конфликт между парой произошел по месту жительства. Во время ссоры женщина схватила топор и несколько раз ударила 41-летнего мужчину по голове.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили обстоятельства происшествия и причастность к нему 47-летней женщины.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней соседки, ограблении и поджоге ее дома. Мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойные нападения.