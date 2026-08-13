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13 серпня 2026, 14:44

Сокирою по голові: на Дніпропетровщині жінка тяжко травмувала співмешканця

13 серпня 2026, 14:44
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Фото: Національна поліція
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У Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські затримали 47-річну жінку, яку підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні співмешканця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що конфлікт між парою стався за місцем проживання. Під час сварки жінка схопила сокиру та кілька разів ударила 41-річного чоловіка по голові.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановили обставини події та причетність до неї 47-річної жінки.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України –умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 83-річної сусідки, пограбуванні та підпалі її будинку. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійні напади.

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