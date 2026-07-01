Мобілізованого батька-одинака у Кривому Розі відпустили оформити відстрочку

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У Кривому Розі 34-річного місцевого жителя, який самостійно виховує п'ятирічну доньку, тимчасово відпустили після мобілізації, щоб він міг вирішити питання щодо догляду за дитиною та зібрати документи для оформлення відстрочки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міський Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

За попередньою інформацією, чоловіка мобілізували в той час, коли його донька перебувала в дитячому садку.

Оскільки забрати дитину було нікому, дівчинка певний час залишалася під наглядом директорки дошкільного закладу. Згодом її передали дідусю по батьківській лінії.

Наразі чоловіку надали час для врегулювання організаційних питань, пов'язаних із подальшим перебуванням доньки, а також для оформлення документів, які підтверджують його право на відстрочку від мобілізації як батька, що самостійно виховує неповнолітню дитину.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що представник Омбудсмана у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком.

За словами Лубінця, мобілізований підтвердив, що його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

"Далі тримаю цю ситуацію на контролі", – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що 29 червня у Кривому Розі мобілізували 34-річного, який сам виховує дитину. Тим часом його 5-річну доньку не було кому забрати з дитсадка, і дівчинку на ніч прихистила директорка закладу. У ТЦК зазначили, що в документах, які надав чоловік не було підтвердження факту самостійного утримання дитини.

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