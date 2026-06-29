Утренняя атака на Днепр: погибли четыре человека, 10 ранены
Вражеский удар по Днепру утром 29 июня унес жизни четырех человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Утренняя атака россиян на Днепр оборвала жизнь 4 человек. 10 – получили ранения", – говорится в сообщении.
На месте попадания работают все экстренные службы.
Напомним, в результате атаки россиян на Днепр повреждено частное предприятие. Ранее сообщалось о семи раненых.
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