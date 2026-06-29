Росія вдарила по рятувальниках на Донеччині та Дніпропетровщині
Російські війська вкотре завдали ударів по рятувальниках під час виконання ними службових обов'язків
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атак пошкоджено пожежно-рятувальну частину та спецтехніку, однак особовий склад не постраждав.
У Дружківці Донецької області російські керовані авіабомби пошкодили пожежно-рятувальну частину та дві одиниці техніки. За даними ДСНС, серед рятувальників постраждалих немає.
У Нікополі Дніпропетровської області надзвичайники потрапили під повторний обстріл під час ліквідації пожежі, що виникла після російського удару по автозаправній станції.
Спочатку окупанти пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж, завдали ще одного удару. Унаслідок повторної атаки пошкоджено і другий пожежний автомобіль.
Нагадаємо, в середині червня у Запоріжжі російський безпілотник влучив у підрозділ рятувальників. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та службову техніку ДСНС. На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих.