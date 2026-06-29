Росія вдарила по рятувальниках на Донеччині та Дніпропетровщині

Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська вкотре завдали ударів по рятувальниках під час виконання ними службових обов'язків

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджено пожежно-рятувальну частину та спецтехніку, однак особовий склад не постраждав.

У Дружківці Донецької області російські керовані авіабомби пошкодили пожежно-рятувальну частину та дві одиниці техніки. За даними ДСНС, серед рятувальників постраждалих немає.

У Нікополі Дніпропетровської області надзвичайники потрапили під повторний обстріл під час ліквідації пожежі, що виникла після російського удару по автозаправній станції.

Спочатку окупанти пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж, завдали ще одного удару. Унаслідок повторної атаки пошкоджено і другий пожежний автомобіль.

Нагадаємо, в середині червня у Запоріжжі російський безпілотник влучив у підрозділ рятувальників. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та службову техніку ДСНС. На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих.