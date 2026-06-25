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25 червня 2026, 20:45

На Дніпропетровщині військовий кидав гранати з балкона багатоповерхівки

25 червня 2026, 20:45
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався 16 червня в селищі Васильківка. Там чоловік у військовій формі кидав гранати з балкона багатоквартирного будинку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Чоловік у військовій формі кидав гранати прямо зі свого балкону. На щастя, ніхто не постраждав. У дворі будинку знайшли залишки гранат, а потім знайшли чоловіка. Ним виявився 34-річний військовий.

"Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Бригада медиків прибула в село для надання допомоги жінці. На місці виклику між 67-річним лікарем та 54-річним чоловіком пацієнтки виник конфлікт, під час якого місцевий житель побив медика.

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