В Харьковской области полиция разоблачила серийного вора
В полицию обратился 58-летний житель Новопокровской общины. Мужчина сообщил, что из его автомобиля исчезли вещи – мобильный телефон и 12 тысяч гривен
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Полицейские установили, что ночью неизвестный разбил стекло автомобиля Renault Master, проник в салон транспортного средства и угнал имущество владельца.
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий оперативники Чугуевского РУП полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.
Угнанный мобильный телефон полицейские изъяли и вернули заявителю. Деньги злоумышленник успел потратить.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, что в Черновцах из-за самовольного подключения к газораспределительной системе многоэтажного дома нанесен ущерб по меньшей мере на 87,5 млн грн.