В Харьковской области полиция разоблачила серийного вора

Фото: полиция Харьковской области

В полицию обратился 58-летний житель Новопокровской общины. Мужчина сообщил, что из его автомобиля исчезли вещи – мобильный телефон и 12 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Полицейские установили, что ночью неизвестный разбил стекло автомобиля Renault Master, проник в салон транспортного средства и угнал имущество владельца.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий оперативники Чугуевского РУП полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.

Угнанный мобильный телефон полицейские изъяли и вернули заявителю. Деньги злоумышленник успел потратить.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что в Черновцах из-за самовольного подключения к газораспределительной системе многоэтажного дома нанесен ущерб по меньшей мере на 87,5 млн грн.